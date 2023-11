Após a ventania que atinge o Estado dar uma trégua na Capital, as operações do Catamarã na estação Pontal, em Porto Alegre, foram retomadas na manhã deste domingo (5). O serviço de transporte hidroviário no local foi suspenso por motivos de segurança no sábado (4) em razão do vento intenso que atingiu o Estado na data. A estação Pontal, diferentemente do Centro, não conta com docas para a embarcação ficar abrigada.