Raphinha se assusta com prêmio de melhor em campo no clássico: 'Daria para outro jogador'

Eleito o melhor jogador em campo na vitória do Barcelona por 4 a 3 sobre o Real Madrid, neste domingo, o atacante Raphinha se mostrou contrariado por receber o prêmio. O brasileiro marcou dois gols no primeiro tempo e criou as principais oportunidades da equipe catalã na etapa final, mas acredita que não teve grande atuação.

"Não joguei meu melhor jogo. Eu daria o prêmio para outros jogadores. Para mim, o Pedri é MVP em todos os jogos e hoje fiquei abaixo de vários: Ferran, Cubarsí, Iñigo...", pontuou em entrevista coletiva após a partida, lembrando que também perdeu gols diante da meta do goleiro Courtois.

"Eu poderia ter marcado mais de dois gols. Desperdicei três chances que não posso perder. Tenho padrões altíssimos e penso muito mais nas que perdi do que nas que marquei. Quando não faço tudo certo, saio com a sensação de que posso fazer melhor", explicou.

Raphinha comemorou a vitória sobre o maior rival, mas ressaltou que o grupo precisa manter o foco até que a conquista do 28º título espanhol esteja confirmada. "Só depende de nós. Temos de comemorar o jogo de hoje porque os clássicos são muito importantes, mas sabemos que ainda precisamos vencer mais um jogo".

Em tom bem menos comedido do que Raphinha, o técnico Hansi Flick exaltou o triunfo no estádio Olímpico Montjuic e a rápida resposta do time catalão após a eliminação nas semifinais da Liga dos Campeões, em um duelo exaustivo diante da Inter de Milão.

"É fantástico. O Real Madrid tem uma ótima equipe. Conseguimos virar o jogo depois de sair perdendo por 2 a 0 e após um jogo de mais de 120 minutos em Milão. Não foi fácil lidar com isso, e nos saímos muito bem", afirmou o técnico alemão. "Vou ter de fazer um exame de coração", brincou.