Foi concluído na noite desta sexta-feira (10) o desmonte de uma das duas caixas d'água sob risco de cair no Condomínio Jardim Paraíso, no bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre. As estruturas metálicas, de 30 metros, apresentavam más condições de conservação e chegaram a estremecer com a ventania que atingiu a Capital na quinta-feira (2).