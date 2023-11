Uma decisão judicial permite que a prefeitura retome o processo de remoção dos moradores que acordaram em sair da Vila Caddie, na zona norte de Porto Alegre. Parte da comunidade negocia com o município a saída da área localizada entre as avenidas Nilo Peçanha e Frei Caneca, no bairro Boa Vista, cumprindo decisão que exige o reassentamento de todos os moradores.