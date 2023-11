A Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (Firs) promovem, nesta quinta-feira (9), um evento alusivo ao Dia Internacional do Combate ao Fascismo e ao Antissemitismo. O encontro, que será restrito a convidados, ocorre a partir das 8h, na sede da entidade gaúcha, no bairro Bom Fim, em Porto Alegre.