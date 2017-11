Casa de jogos na Zona Sul de Porto Alegre chegou a funcionar com apostas em dinheiro após decisão liminar de uma juíza

Durou pouco o sonho dos empresários que desejam explorar jogos de azar legalmente em Porto Alegre . Um despacho da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça anula decisão anterior, de uma juíza, que liberava para funcionamento a casa de jogos Winfil , luxuoso empreendimento aberto recentemente na Zona Sul da capital gaúcha.

A casa de jogos chegou a funcionar com apostas, há cerca de duas semanas. Agiu assim amparada em decisão liminar da juíza Viviane de Faria Miranda, da 3ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. A magistrada aceitou mandado de segurança preventivo impetrado pelos donos da Winfil, no sentido de proibir a Polícia Civil e a Brigada Militar de apreenderem máquinas caça-níqueis no estabelecimento.