O Ministério Público (MP) e a Polícia Civil realizam uma operação na casa de jogos Winfil, na zona sul de Porto Alegre. Autoridades estão cumprindo ordens judiciais e realizam buscas no local. De acordo com o MP, estão sendo recolhidos valores que estavam nas máquinas caça-níqueis. Além disso, uma arma com registro raspado foi localizada e apreendida. Durante a operação, advogados do empreendimento discutiram com membros do MP. Enquanto os advogados sustentavam que as autoridades não poderiam agir, frequentadores gritavam "queremos jogar".