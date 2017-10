Vinícius, Gabriela, Otto e Larissa aproveitaram o dia ensolarado no trecho fechado ao trânsito da Avenida Beira-Rio Marcelo Monteiro / Agência RBS

Depois de uma sequência de dias de chuva, o sol voltou a brilhar neste sábado (14) na Capital. Mesmo que os raios solares por vezes se alternassem com nuvens, o tempo seco e a temperatura amena (em torno de 22ºC) fizeram com que muitos porto-alegrenses aproveitassem o dia para passear, se exercitar ou mesmo colocar tarefas de casa – como lavar e secar roupas – em dia.

Larissa e Otto divertiram-se correndo no asfalto Marcelo Monteiro / Agência RBS

Por volta das 15h, o analista de sistemas Vinícius Camillis, 39 anos, e a mulher, a servidora pública Gabriela, 36 anos, já haviam desenhado com um pedaço de tijolo um circuito para os filhos brincarem com seus patinetes no asfalto da Avenida Edvaldo Pereira Paiva – a Avenida Beira-Rio.

– Eles estavam loucos dentro de casa, sem ter o que fazer – disse Vinícius, enquanto os pequenos Otto, cinco anos, e Melissa, quatro, corriam e brincavam ao seu redor, no trecho que aos finais de semana costuma ser fechado ao trânsito pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

– Quando vimos que (a chuva) deu uma parada, viemos logo para cá. Fomos os primeiros a chegar – celebrou Gabriela.

A poucos metros da família Camillis, o servidor público federal Antônio Melo, 48 anos, observava as primeiras pedaladas do filho Gabriel na bicicleta que ganhou de presente no Dia da Criança, na última quinta-feira (12).

– Ele (filho) não tinha saído de casa (com a bicicleta) ainda. Hoje foi o primeiro dia, depois de todos esses dias de inundação – comentou.

Com o tempo firme, ao longo da tarde a Avenida Beira-Rio foi sendo tomada por mais e mais pessoas, que aproveitaram a estiada e o sol para correr, caminhar, pedalar, patinar ou exercitar-se nos aparelhos da academia situada próximo à Rótula das Cuias.

No Centro, ambulantes aproveitaram o sol para expôr seus produtos na calçada da Praça da Alfândega Marcelo Monteiro / Agência RBS

Na chuva, guarda-chuva; no sol, camiseta

No Centro Histórico, o sol trouxe de volta a presença maciça dos vendedores ambulantes, que ocuparam parte da calçada principal da Praça da Alfândega. Ao mesmo tempo, pequenos grupos de idosos reuniam-se para conversar ou jogar baralho – cena comum no local em dias mais quentes.

Por volta de 16h, o jovem Guilherme Silva, 18 anos, cuidava de dezenas de camisas de futebol expostas no chão, à espera de compradores. Segundo ele, mesmo quando o tempo está ruim – como ocorreu durante a semana –, é possível faturar algum dinheiro nas calçadas do Centro.

– Quando tem chuva, a gente vende guarda-chuva – explica Guilherme. – Dependendo do dia, dá mais dinheiro vendendo guarda-chuva do que camiseta – completa.

Feirinha de artesanato da Avenida José Bonifácio Marcelo Monteiro / Agência RBS

Redenção lotada

Na Avenida José Bonifácio, a tradicional feira de artesanatos – onde, aos domingos, ocorre o Brique da Redenção – também atraiu bom público, especialmente do meio da tarde em diante, quando o sol brilhou mais forte. Da mesma forma, o Parque Farroupilha – o popular Parque da Redenção – foi tomado por pessoas caminhando, pedalando ou sentadas na grama ou em bancos de concreto.

Nas proximidades do espelho d'água, uma pequena multidão de pessoas aglomerou-se para acompanhar os shows da Festa Nacional da Música, evento que conta com a participação de artistas regionais e nacionais.

A jornalista Camila Amaral, 29 anos, aproveitou o dia agradável para levar o cão Pitoco para um passeio pelo parque. Segundo ela, os dias de chuva foram de muito tédio e dificuldades para o animal, que costuma fazer as necessidades na rua.

– Ele já vive em um ambiente pequeno. Para ele, foram dias complicados. Eu tinha de esperar a chuva parar para levá-lo para a rua – contou Camila.

A partir do meio da tarde, Parque da Redenção foi tomado por gente de todas as idades Marcelo Monteiro / Agência RBS

Chuva sem parar