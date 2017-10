Porto Alegre tem seu primeiro sábado de sol em duas semanas. A instabilidade que atingia o RS se dissipou com a entrada de uma região de alta pressão no entorno do Uruguai, o que promete elevar as temperaturas em todo o Estado e dar uma trégua na chuva — pelo menos até o começo da próxima semana. Neste sábado, a Capital terá máxima de 20ºC, com tempo firme e sem chuva até o fim da noite. Para o domingo, a temperatura segue estável com previsão de céu aberto e mínima de 12ºC. A máxima deve girar em torno dos 24ºC.