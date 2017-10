Depois que uma retroescavadeira provocou o vazamento de gás natural na Avenida Nilo Peçanha, no bairro Três Figueiras, na manhã desta quarta-feira (25), a Secretaria de Serviços Urbanos de Porto Alegre divulgou nota reconhecendo o erro. A serviço da Divisão de Manutenção de Águas Pluviais (Dmap), uma retroescavadeira perfurou a tubulação durante uma obra na rede local. O rompimento causou um forte estouro e odor na região, que ficou isolada por mais de uma hora.

O erro foi que os responsáveis pela obra não informaram a Sulgás dos trabalhos. De acordo com a secretaria, é preciso fazer isso sempre que consertos forem realizados em locais com a presença de tubulações da empresa estadual. “Os responsáveis serão advertidos e a terceirizada (MG Terceirização de Serviços) será notificada”, destaca a nota da secretaria.

A Sulgás confirma que não foi notificada do serviço da prefeitura e que está à disposição para acompanhar o trabalho no local. Uma placa sinaliza a presença de gás natural justamente no trecho escavado.