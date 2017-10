A Procuradoria-Geral do Município (PGM) de Porto Alegre vai comunicar à 4ª Vara da Fazenda Pública o descumprimento de decisão judicial que impedia manifestações dos municipários durante o projeto Prefeitura nos Bairros. No sábado (28), servidores públicos ligados ao Sindicato dos Municipários (Simpa) protestaram durante o evento no bairro Farrapos.