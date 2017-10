Municipários de Porto Alegre realizaram, neste sábado (28), novo protesto durante o projeto Prefeitura nos Bairros – evento que ocorreu das 10h às 16h, no bairro Farrapos, com oferta de 76 atividades e serviços para a comunidade. Com apitos e instrumentos musicais, a categoria seguia o prefeito Nelson Marchezan por onde ele passava, pela Praça Ivo Alexandre Rizzo, com cânticos de protesto.