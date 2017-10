Uma pesquisa do Laboratório de Tratamento de Imagens e Geoprocessamento (LTIG) da PUCRS que mapeou oito mil pontos de alagamentos em Porto Alegre foi apresentada à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Surb) na tarde de segunda-feira (30).

De acordo com a Surb, a pasta irá analisar os dados recebidos para entender quais foram os critérios e os métodos utilizados até se chegar ao resultado da pesquisa. Após a leitura do estudo, o órgão definirá o que – e de que forma – pode ser feito com as informações recebidas.

O estudo, entre 2013 e 2017, identificou 8 mil pontos que já alagaram em alguma ocasião de chuva na Capital. Entre eles, foram destacados os 10 com maior frequência de alagamento. A medida estipulada para o modelo de análise do laboratório para medir se há ou não alagamento é de 15 centímetros de água acima da boca de lobo.

Para chegar a esses resultados, a equipe do LTIG usou o algoritmo Hand, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que serve como parâmetro para determinar a partir de que nível o acúmulo de água é considerado alagamento. Os dados da pesquisa foram cruzados com índices pluviométricos e modelagens de escoamento da água da chuva na superfície, além de registros de alagamentos feitos pela imprensa, por redes sociais e por aplicativos. No Twitter, por exemplo, a população contribuiu com informações usando a hashtag #AlagaPOA.

Com a integração dos dados, a pesquisa evoluiu e os pesquisadores puderam aplicar a inteligência artificial para desenvolver análises capazes de apontar antecipadamente as bocas de lobo com maior probabilidade de alagar de acordo com o volume de chuva.

Também participaram do encontro de segunda-feira a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim).

Veja quais são os principais pontos de ocorrências de alagamentos em Porto Alegre.