Um carro caiu no Arroio Dilúvio , na tarde desta terça-feira (17), após ser atingido por dois veículos e rodopiar pela Avenida Ipiranga, na zona leste de Porto Alegre . O acidente foi na altura do número 8.421, depois da Avenida Antônio de Carvalho.

O motorista, de 70 anos, que dirigia um Renault Logan prata com placa de Viamão, relatou para GaúchaZH que trafegava a uma velocidade de 40 km/h no sentido bairro-Centro quando outro carro bateu na traseira do seu veículo.

— Eu perdi o controle da direção, comecei a rodopiar pela Ipiranga e um caminhão bateu em mim. Aí eu rodopiei mais, subi no canteiro e caí no Dilúvio — afirma Alcindino da Silva Santos, que não ficou ferido.

Com o choque, parte dos gradis que fazem o isolamento da ciclovia que passa pelas margens do Dilúvio ficaram danificados. O veículo caiu com a parte traseira no arroio e apenas as rodas de trás ficaram cobertas pela água.