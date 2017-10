Marcelo Oliveira / Agencia RBS

A diminuição no número de passageiros transportados nos ônibus de Porto Alegre em 2017 pode afetar os vencimentos dos rodoviários no final do ano. O pagamento do salário de dezembro e do 13º salário estão comprometidos, segundo a Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP).

A entidade que representa as empresas privadas de ônibus da Capital calcula que a redução no número de passageiros chega a 10,9%, de janeiro a setembro deste ano, na comparação ao mesmo período do ano passado. Essa fuga de usuários do sistema de transporte coletivo faz com que as companhias já acumulem um déficit de mais de R$ 124 milhões, contabilizados a partir do início do novo contrato, firmado em fevereiro de 2016.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta terça-feira (24), o diretor executivo da ATP, Gustavo Simionovschi, alerta também que as empresas não terão condições de renovar a frota como estava estabelecido em contrato.

- As empresas privadas já estão deixando de cumprir com algumas obrigações, de impostos e taxas, e não vão conseguir renovar a frota este ano. Está chegando no limite do que poderia ser renegociado ou atrasado. Agora está perto na questão do salário. As empresas estão tentando prolongar dívidas ou buscar recursos para pagar salários - diz Simionovschi.

Para o diretor, é preciso rever o alto índice de isenções, que hoje chega a 36%. Ele evitou fazer projeções sobre o reajuste em 2018, mas destacou que "algo precisa ser feito para evitar que a tarifa sofra um aumento expressivo no começo do ano que vem".

A prefeitura quer reduzir o número de isenções e gratuidades. Em julho, o prefeito Nelson Marchezan publicou um decreto eliminando a segunda passagem gratuita em um intervalo de meia hora — a decisão está suspensa pela Justiça. O Executivo também enviou, à Câmara de Vereadores, projetos de lei que, entre outras medidas, limita número de viagens grátis para passageiros entre 60 e 64 anos, dá o benefício da meia-passagem só para escolares de baixa renda e permite linhas sem cobrador.