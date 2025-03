"Tenho disposição", diz Leite sobre possibilidade de disputar eleição presidencial em 2026

Governador falou para empresários nesta sexta-feira (14), na Capital. Eduardo Rocha / Fecomércio-RS/Divulgação

O governador Eduardo Leite (PSDB) falou sobre a possibilidade de concorrer à eleição presidencial em 2026. O assunto encerrou a participação dele na primeira edição de 2025 do Fecomércio-RS Debate, que ocorreu nesta sexta-feira (14), em Porto Alegre.

Na resposta ao questionamento dos participantes, em nenhum momento ele negou a possibilidade de participar da corrida presidencial:

— Tenho disposição, mas sei que ninguém é candidato por si mesmo. Deve ser dentro de um grupo, de um conjunto de forças que se reúnem com o mesmo propósito que eu. É estabelecer as boas conversas que nos ajudem a criar um nível de coesão entre as pessoas que pensam de forma semelhante, para construir no Brasil uma alternativa ao radicalismo em 2026 — disse.

Leite também fez uma análise do momento político brasileiro e criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a "polarização política" da última década, que, na avaliação dele, inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro.

— O governo do PT compromete o Brasil no curto prazo, porque as perspectivas econômicas são muito ruins. Essa insistência em não fazer os ajustes, gastar mais do que se arrecada, em não buscar o equilíbrio fiscal, condena o país ao alto juro, que já está fazendo a economia frear — acrescentou.

Em uma fala de 40 minutos, Leite fez um balanço dos dois mandatos, citando enfrentamento de dívidas de longo prazo, concessão de empresas públicas e o pagamento de precatórios. Depois, entrou no tema do evento: “Rio Grande do Sul do Futuro: Transformação, Reconstrução e Desenvolvimento".

Nesse tópico, Leite detalhou como o governo estadual tem atuado para a reconstrução do Estado no Plano Rio Grande, iniciativa que reúne políticas de curto, médio e longo prazos voltadas à recuperação, adaptação e resiliência climática.

Preço dos alimentos

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) foi outro assunto debatido no evento. No início do mês, o governo federal pediu para que os Estados zerem a tarifa, em um esforço para reduzir a disparada do preço dos alimentos.

Leite relatou estar conversando com o setor supermercadista para encontrar os “melhores caminhos”: