Pesquisa Ipsos-Ipec: 41% avaliam governo Lula como ruim ou péssimo, e 27% como ótimo ou bom

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é mal avaliado por 41% dos brasileiros, de acordo com levantamento do Ipsos-Ipec divulgado nesta quinta-feira (13). O percentual de eleitores que consideram a gestão ruim ou péssima cresceu sete pontos percentuais desde dezembro do último ano. Pela primeira vez neste mandato, a avaliação negativa supera a positiva na pesquisa.



Outros 27% dos entrevistados classificam o governo como ótimo ou bom, uma queda de sete pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. Outros 30% avaliam a gestão como regular, enquanto 1% não soube responder.