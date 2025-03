Quem é Álvaro Damião, que assume como prefeito de BH após morte de Fuad Noman

Damião estava no cargo desde 3 de janeiro, quando Fuad Noman foi internado com insuficiência respiratória.

Como era vice-prefeito, Damião já estava no cargo interinamente desde 3 de janeiro , quando Fuad foi internado com insuficiência respiratória aguda.

Durante o período, o agora prefeito participou de eventos e obras na cidade, como a entrega das praças Rio Branco e da Independência , além do início da pavimentação da Avenida Country Club , na região leste, de Belo Horizonte.

Ele também enfrentou desafios com as enchentes causadas pelas fortes chuvas. Em declarações à imprensa, Damião afirmou que, nesse período, fez "o que Fuad faria" .

"Fuad me tratava como um filho"

Em suas redes sociais, Damião lamentou a morte do ex-prefeito e destacou a proximidade que mantinha com Fuad Noman.

"Fuad me tratava como um filho, sempre me orientando, aconselhando e puxando a orelha quando havia necessidade. Era um homem do diálogo, da convergência e da união. Que sigamos seus ensinamentos e possamos cumprir os seus compromissos de fazer de nossa cidade um lugar melhor", disse.