Bolsonaro, após se tornar réu, diz que "estão com pressa" para julgar ele

Bolsonaro comentou desfecho de admissão de denúncia contra ele e aliados. Gustavo Moreno / STF / Divulgação

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) decidir por aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Jair Bolsonaro e sete aliados, o ex-presidente se manifestou nas redes sociais.

"Estão com pressa. Muita pressa. O processo contra mim avança a uma velocidade 14 vezes maior que o do Mensalão e pelo menos 10 vezes mais rápida que o de Lula na Lava Jato", escreveu em seu perfil no X.

Nesta quarta-feira (26) ocorreu o segundo dia de análise do caso na Primeira Turma do STF. Com a denúncia aceita por 5 votos a 0 (maioria simples), eles se tornaram réus por cinco crimes.

Além de Bolsonaro, se tornaram réus Braga Netto, Anderson Torres, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno, Almir Garnier Santos, Alexandre Ramagem e Mauro Cid.

Bolsonaro questiona motivos

Segundo o ex-presidente, o julgamento é político: "O tribunal tenta evitar que eu seja julgado em 2026, pois querem impedir que eu chegue livre às eleições porque sabem que, numa disputa justa, não há candidato capaz de me vencer".

Também se queixou do "teatro" no STF. Para Bolsonaro, o julgamento já tem "data, alvo e resultado definidos de antemão". Ainda questiona a parcialidade da Corte, criticando o ministro Alexandre de Moraes: "abertamente injusta por um relator completamente comprometido e suspeito, cujo objetivo é se vingar, me prendendo e me retirando das urnas".

Ao final da mensagem, Bolsonaro disse que "a comunidade internacional acompanha de perto o que está acontecendo no Brasil".

Veja a íntegra do que disse Bolsonaro