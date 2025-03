Prefeito classifica situação financeira de Novo Hamburgo como "crítica", e antecessora rebate: "Todas as contas foram pagas"

Finck e Fátima divergiram sobre as contas do município em entrevista na Rádio Gaúcha. Daniele Souza /CMNH/Divulgação/(Lu Freitas / Prefeitura de Novo Hamburgo / Arte GZH

Um dia após decretar estado de calamidade financeira em Novo Hamburgo, o prefeito, Gustavo Finck (PP), afirmou que o município do Vale do Sinos pode não ter dinheiro para pagar os salários de servidores municipais até a metade de 2025. A atual gestão alega que as dívidas da cidade foram deixadas pelo governo de Fátima Daudt (MDB) e que ultrapassam os R$ 200 milhões.

— São dívidas realmente que assustam. A situação é crítica. Nós (prefeitura de Novo Hamburgo) corremos o risco de até a metade de 2025 não ter dinheiro para pagar a folha do funcionalismo — disse Finck em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (20).

Finck afirma que a antecessora mentiu sobre a situação financeira de Novo Hamburgo ao anunciar que deixou R$ 30 milhões em caixa. Ele alegou que a gestão anterior não pagou "nem o oxigênio do hospital".

— O município de Novo Hamburgo está pagando contas ainda do mês de novembro (de 2024). Já pagamos mais de 90 milhões de contas com o dinheiro de 2025. Tínhamos uma gestão desastrosa que deixou uma conta absurda para o próximo gestor pagar. Os valores do IPTU de 2025 são para o orçamento de 2025 e não para quitar contas de um orçamento de 2024 que não tinha como ser cumprido — afirmou Finck.

Fátima Daudt também entrou ao vivo durante o programa e rebateu as acusações. Ela demonstrou surpresa com algumas falas do atual gestor de Novo Hamburgo e afirmou que "todas as contas foram pagas":

— O que está sendo dito precisa ser comprovado (...) Este número que foi jogado (R$ 200 milhões), ele precisa ser dito de onde saiu, porque eu também quero saber de onde saiu esse número absurdo. Não é só dizer que tem um déficit de tantos milhões e não comprovar — expressou Fátima.

Ela destacou ainda que as suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ressaltou que as últimas a serem julgadas, referentes ao ano de 2022, receberam aval do tribunal por unanimidade.

— Tenho histórico de gestão, de administração. Ninguém é pivete, ninguém é moleque de estar passando números errados que não sejam confirmados através de Tribunal de Contas, através de contas específicas, não existe isso.

O decreto de calamidade financeira é válido por 180 dias e prevê o bloqueio de 25% de todo o orçamento do ano. A prefeitura também suspendeu a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos.

Próximo passos para controlar o déficit

Finck anunciou que a prefeitura tem realizado cortes no funcionalismo e que abriu mão do carro oficial do prefeito, para evitar o pagamento de aluguéis. Segundo ele, também houve o corte de 20 carros da Comusa, empresa responsável pelo serviço de água e esgoto em Novo Hamburgo.

Outra medida drástica para conter os gastos e honrar as contas, conforme Finck, é o cancelamento de eventos em Novo Hamburgo ao longo deste ano.

— É assim que a gente vai fazer economia, cortando de onde a gente pode cortar. Não vamos ter nenhum tipo de evento no ano de 2025, porque a situação é muito crítica.

Aumento na conta de água

Além da dívida milionário, Gustavo Finck também atribuiu à gestão de Fátima o aumento de 25% na conta de água, serviço administrado pelo poder municipal.