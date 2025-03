Com dívidas que superam R$ 200 milhões, Novo Hamburgo decreta calamidade financeira 

A prefeitura de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, decretou estado de calamidade financeira. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (19) e ocorre devido às dívidas acumuladas que superam o valor de R$ 200 milhões. O montante pode ser ainda maior em razão da emissão de novas notas de pagamento.

A situação do município é considerada crítica pelo prefeito Gustavo Finck. Do montante, entre outros valores, R$ 80 milhões são de despesas sem empenhos, ou seja, não autorizadas em lei. Na área da saúde , a dívida é de R$ 56 milhões.

O decreto de calamidade financeira tem validade de 180 dias e pode ser prorrogado pelo mesmo período. A medida é usada para reconhecer que o município não consegue mais pagar as dívidas e cumprir suas obrigações financeiras.

Entre os principais pontos, está o bloqueio de 25% de todo o orçamento do ano destinado para secretarias, órgãos e entidades do poder executivo de Novo Hamburgo. O documento prevê ainda apenas pagamento de gastos de serviços públicos essenciais e renegociação dos débitos direto com fornecedores.