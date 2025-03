Morre Cláudio Lembo, ex-governador de São Paulo

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, definiu Lembo como "símbolo de Política com P maiúsculo". Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo, decretou luto de três dias no Estado em homenagem ao político.

"Lembo foi símbolo de Política escrita assim, com P maiúsculo. Representante do campo conservador, sempre tivemos diferenças e, ao mesmo tempo, uma capacidade de diálogo franco, aberto e generoso. (...) Deixa um legado de compromisso com a democracia, com os valores constitucionais e com o amor pelo Brasil", escreveu Lula no X (antigo Twitter).