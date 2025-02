Processos da Lava-Jato contra o ex-ministro Antonio Palocci são anulados por Toffoli

Os processos movidos contra o ex-ministro Antonio Palocci durante a operação Lava-Jato foram anulados nesta quarta-feira (19). A decisão é de Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O magistrado considerou que houve parcialidade na condução das ações pelo Ministério Público e pelo ex-juiz federal Sergio Moro , entendimento que já havia sido adotado pelo STF em julgamentos anteriores. As informações são do g1 .

"Declaro a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente (Antonio Palocci) no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Lava-Jato, pelos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual" escreveu em sua decisão.