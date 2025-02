Novos presidentes da Câmara e do Senado serão conhecidos neste sábado

Câmara dos Deputados e Senado têm regras diferentes para suas eleições. Joédson Alves / Agência Brasil

As duas casas do Congresso Nacional elegem neste sábado (1º) seus novos presidentes. No Senado, o eleito substituirá Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Os deputados escolherão o sucessor de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara.

Confira abaixo como as votações ocorrem, quem são os concorrentes já inscritos (as candidaturas podem ser registradas ainda no dia da eleição) e como acompanhá-las.

Leia Mais Câmara e Senado elegem presidentes no sábado; saiba quem são os prováveis escolhidos e o que esperar deles

Senado

O processo que levará à escolha da nova presidência do Senado começa às 10h. Na reunião, cada um dos concorrentes terá 15 minutos para discursar. Em seguida, ocorre a votação, em cédula de papel. A contagem é secreta. Se houver apenas um candidato, o registro do voto se dá no painel, por meio eletrônico.

Vence quem obtiver maioria absoluta entre os 81 senadores, ou seja, receber 41 votos. Se nenhum dos candidatos alcançar este número, ocorre segundo turno com os dois mais votados. Novamente, o eleito precisará obter maioria absoluta.

Quem concorre

Inscritos até a tarde de sexta-feira

Davi Alcolumbre (União-AP)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Marcos do Val (Podemos-ES)

Marcos Pontes (PL-SP)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Como assistir

A reunião de eleição do novo presidente será transmitida pela TV Senado, inclusive no YouTube.

Câmara dos Deputados

A eleição da nova presidência da Câmara dos Deputados começa às 16h. Haverá urnas dispostas no plenário e no Salão Verde (no entorno do plenário) para a votação presencial, que na Câmara ocorre por meio eletrônico. O voto de cada deputado é secreto.

O presidente será o que obtiver maioria absoluta entre os 513 deputados, ou seja, receber 257 votos. Se não houver vencedor no primeiro turno, será realizada segunda votação apenas com os dois mais votados. Neste caso, será eleito o que obtiver maioria simples dos votos. Se houver empate, será declarado vencedor o concorrente mais idoso.

Candidatos

Inscritos até a tarde de sexta-feira

Hugo Motta (Republicanos-PB)

Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ)

Marcel van Hattem (Novo-RS)

Como assistir