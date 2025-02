Assessoria de Dilma diz que ela "responde bem ao tratamento e deve receber alta nos próximos dias"

Dilma foi internada na sexta-feira (21), após sofrer um mal-estar em Xangai, na China. A política, de 77 anos, vive no país asiático desde 2023, quando assumiu a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) , o "banco dos Brics".

Nota na íntegra

"No dia 21 de fevereiro, a Presidenta Dilma Rousseff foi internada no Shanghai East International Medical Center, em Xangai, China, devido a um quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio).