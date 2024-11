O bilionário Elon Musk reagiu, neste sábado (16), ao xingamento feito contra ele pela primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, a Janja. O empresário, dono do X (antigo Twitter), compartilhou uma publicação do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) na rede social e escreveu "lol", símbolo utilizado na internet equivalente a uma risada.