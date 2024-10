Investigação Notícia

Ministra Anielle Franco presta depoimento à PF sobre denúncia de assédio contra Silvio Almeida

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito para investigar as acusações. No entanto, por se tratar de abuso sexual, o processo segue em sigilo

01/10/2024 - 17h38min