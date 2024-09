Exonerado Notícia

Silvio Almeida diz que pediu a Lula que o demitisse: "Oportunidade para que eu prove minha inocência e me reconstrua"

Ex-ministro dos Direitos Humanos, que estava no cargo desde janeiro de 2023, é alvo de denúncias sobre assédio sexual. Palácio do Planalto afirmou que o presidente Lula considerou "insustentável" a manutenção no posto, considerando a natureza das acusações

06/09/2024 - 22h19min