O avião do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), teve que fazer um pouso de emergência na noite desta quarta-feira (18), por causa da fumaça das queimadas no Estado. O voo de Barbalho saiu de Irituia, a leste da capital Belém, em direção a São Caetano de Odivelas, mas precisou aterrissar em Santa Maria do Pará.