Judiciário

STJ nega pedido para abrir processo de impeachment de Domingos Brazão

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio de Janeiro responde a processo criminal em que é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco. PSOL argumentava que ele devia também ser acusado de crime de responsabilidade

28/08/2024 - 18h44min Atualizada em 28/08/2024 - 18h46min