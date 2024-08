O Conselho Nacional de Justiça decidiu colocar em disponibilidade por 60 dias – com proventos proporcionais ao tempo de serviço – a juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ana Cristina Paz Neri Vignola. Por unanimidade, o colegiado concluiu que Ana Cristina fez manifestações de cunho político-partidário durante as eleições 2022 por meio de "postagens com conteúdo preconceituoso, racista e homofóbico".