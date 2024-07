Primeiro semestre Notícia

STF aumenta número de decisões colegiadas em 2024

De acordo com balanço divulgado pela Corte, das 54 mil decisões proferidas nos primeiros seis meses deste ano, 10 mil foram tomadas pelo plenário ou pelas duas turmas do tribunal. O número representa aumento de 18,9% em relação ao mesmo período do ano passado

02/07/2024 - 06h26min Atualizada em 02/07/2024 - 09h43min