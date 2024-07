Se confirmada a cassação do deputado federal Mauricio Marcon (Podemos), o mandato hoje ocupado por ele ficará com o PSD, partido que ingressou com a ação contra o parlamentar. Todavia, a substituição só vai ocorrer caso a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) seja referendada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).