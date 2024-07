Pacheco sinalizou que texto sobre dívida dos Estados está em estágio final, diz Caiado

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou nesta quarta-feira (3) que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), sinalizou que o relatório com a proposta de renegociação das dívidas dos Estados está em estágio final. De acordo com o chefe estadual, o relator do projeto no Senado será o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), conforme antecipou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.