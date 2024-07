É montagem vídeo em que Lula diz querer roubar cachorro de criança

É uma sátira o vídeo em que o presidente Lula (PT) diz para uma garotinha que gostaria de roubar o cachorrinho dela e sair correndo. Um perfil de conteúdos de humor fez uma montagem a partir de um vídeo postado pelo presidente em maio, quando ele visitou desabrigados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, e ali conversou com uma menina que estava com o animal. Sobre a gravação, foi inserido, no post investigado aqui, áudio de entrevista dele ao podcast PodPah em 2021, quando Lula disse que, quando pequeno, tinha vontade de comer maçãs argentinas que via na feira e, para tal, pensava em roubá-las e sair correndo.