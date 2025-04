Prosperidade e desenvolvimento econômico são motores para integração, destaca ex-vice-prefeita de Jerusalém no Fórum da Liberdade

Palestrante nasceu em Londres e integrou governo de Jerusalém a partir de 2018. Duda Fortes / Agencia RBS

Ex-vice-prefeita de Jerusalém e atual enviada especial de Israel para inovação, Fleur Hassan-Nahoum, 51 anos, era uma das palestrantes internacionais mais esperadas para ser ouvida pelo público do Fórum da Liberdade neste ano.

Fleur ingressou no palco principal do evento por volta das 15h30min, sob aplausos generalizados da plateia. Participou do painel denominado "Alcançando a Paz Através da Prosperidade Econômica", mediado por Daniela Raad, presidente da Federação Israelita do RS.

— Todas as expectativas que eu tinha em relação ao Brasil foram superadas. É minha primeira vez aqui, e vejo um país cheio de vitalidade, onde os jovens estão liderando para fazer mudanças positivas, como vemos nessa conferência — afirmou logo no início de sua fala.

Ao longo de sua manifestação, Fleur Hassan-Nahoum comentou temas como inclusão econômica, empreendedorismo e comércio exterior. Seu cargo como vice-prefeita de Jerusalém era justamente focado em relações exteriores, desenvolvimento econômico e turismo.

— Israel é muito conhecido pela sua inovação, mas muito desse setor estava em Tel Aviv, então nos concentramos em desenvolver um ecossistema de inovação também em Jerusalém. Nos últimos 10 anos, os empregos em tecnologia duplicaram na cidade — ressaltou.

Ex-vice-prefeita de Jerusalém destacou desenvolvimento do município. Duda Fortes / Agencia RBS

Fleur destacou a ideia de que a prosperidade e o desenvolvimento econômico são motores para a integração da região. Lembrou que, nas organizações em que atua, há diversos cursos e mentorias voltados também para a inclusão da população árabe da cidade.

— Muitos acreditam que Jerusalém não é o local ideal para inovação, pelas dificuldades de integração, mas nossa experiência na cidade mostra justamente o contrário. Jerusalém deve ser um laboratório para soluções, pois, se conseguirmos nos integrar aqui através do desenvolvimento econômico e da prosperidade, poderemos fazer isso em qualquer lugar do planeta — reforçou.

Reflexos da guerra

Já no final de sua manifestação, Hassan-Nahoum comentou também a atual situação de Israel em relação à guerra iniciada após os atentados do Hamas em 2023.

— Ainda é muito difícil, mas estamos em uma posição muito melhor agora do que há um ano. Conseguimos diminuir muito a tensão com o Hezbollah, ao norte, e atingir boa parte das estruturas do Hamas, ao sul. Ainda está muito difícil, estamos sofrendo em nossos corações, mas o espírito do nosso povo não foi quebrado e nem será — reforçou.

Perfil

Fleur Hassan-Nahoum se notabilizou por ser uma defensora dos direitos das mulheres e de outras populações marginalizadas que vivem em Israel. Ela nasceu em Londres e cresceu em Gibraltar, território localizado ao sul da Espanha. Se graduou em Direito no King's College, na capital britânica, e atuou na advocacia até migrar definitivamente para Israel, em 2001.

Fleur ingressou na política em 2016, quando se tornou conselheira municipal em Jerusalém. Em fevereiro de 2017, virou líder da oposição. Em novembro de 2018, foi reeleita para o Conselho Municipal de Jerusalém, sendo nomeada, ao final daquele ano, vice-prefeita do município.

Além de sua atuação em Jerusalém, Fleur foi cofundadora em 2020 do Conselho Empresarial Emirados Árabes Unidos-Israel e do Fórum de Mulheres Golfo-Israel. Desde setembro de 2023, atua ainda como enviada especial de Israel para inovação.

Fleur Hassan-Nahoum foi uma das palestrantes da 38ª edição do evento. Duda Fortes / Agencia RBS

Fórum da Liberdade