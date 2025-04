Nomeação de ex-prefeito marca início de mudanças no secretariado de Leite

Marcelo Caumo assumiu Sedur nesta sexta-feira, no Piratini. Gustavo Mansur / Divulgação

O jornalista Paulo Egídio colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

A posse do ex-prefeito de Lajeado Marcelo Caumo como secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano marca o início das mudanças no primeiro escalão da gestão Eduardo Leite. As trocas na equipe são discutidas no núcleo do governo e com partidos aliados desde o final do ano passado.

Nos próximos dias, o governador deve anunciar outras alterações para acomodar aliados. No próprio União Brasil, há expectativa de que o deputado estadual Thiago Duarte substitua o atual titular da Justiça, Fabrício Peruchin, indicado por ele. No entanto, o movimento depende de uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Caso Thiago vire secretário, abriria vaga na Assembleia para a suplente, Bárbara Penna, que migrou ao Podemos para concorrer a vereadora em 2024. Diante disso, o União ingressou com pedido no TRE para que Bárbara seja retirada da lista de suplentes. Neste caso, a cadeira ficaria com Ruy Santiago Irigaray, pai do ex-deputado Ruy Irigaray, cassado em março de 2022.

Thiago diz que só vai para o secretariado se houver garantia de que o partido não perca espaço no Legislativo.

Em outra frente, estão adiantadas as articulações para a ampliação do espaço do PDT no governo. O favorito é o deputado Eduardo Loureiro, que deve ir para a Secretaria da Cultura e ganhar protagonismo na celebração dos 400 anos das Missões Jesuíticas, comemorados em 2026. Com o movimento, o suplente Tiago Cadó assumiria o mandato na Assembleia.

No MDB, está encaminhada a indicação do deputado Edivilson Brum para a Secretaria da Agricultura, no lugar de Clair Kuhn. Com isso, o partido abriria vaga para o suplente Tiago Simon no Legislativo.

Ainda há possibilidade de que outros ex-prefeitos sejam guindados ao primeiro escalão, sobretudo os tucanos Paula Mascarenhas e Jorge Pozzobom (ambos do PSDB). Paula foi nomeada como secretária-executiva de Relações Institucionais em janeiro, com a expectativa de assumir outro cargo na reforma. Pozzobom também está lotado no gabinete de Leite, mas garante que não recebeu convite para o secretariado.

Fátima Daudt (MDB) também foi convidada para integrar o governo, mas ainda não decidiu se aceita. Nesta semana, a ex-prefeita de Novo Hamburgo esteve em dois eventos no Palácio Piratini.