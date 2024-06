Governo do Estado admite rever projeto de auxílio para quem adotar animais resgatados da enchente

Organizações e voluntários que atuam na causa animal criticaram nesta terça-feira (25) a proposta de pagamento de um vale-adoção de animais resgatados da enchente no valor de R$ 450. A proposta, anunciada na segunda-feira pelo governo do Estado, prevê repasse de duas parcelas do valor por animal adotado. O limite previsto é de dois animais por pessoa. A primeira parcela seria paga logo após a adoção. O segundo pagamento seria feito após o animal passar por um acompanhamento.