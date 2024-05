O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adiou para terça-feira (21) a análise dos processos que pedem a cassação do ex-juiz da Operação Lava Jato e atual senador Sergio Moro (União-PR). O julgamento teve início nesta quinta-feira (16), mas só houve tempo para a leitura do relatório do caso, pelo ministro Floriano de Azevedo Marques, o que levou cerca de 40 minutos. Reunião do Supremo Tribunal Federal (STF) às 14h levou o TSE a suspender a sessão.