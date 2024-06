O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que deve apresentar, nesta quarta-feira (29), "o maior pacote de enfrentamento aos desastres climáticos para atender as pessoas do Rio Grande do Sul". O comunicado, no qual o presidente diz que está cumprindo a promessa de ajudar a reconstruir o Sul, foi feito no final da tarde desta terça (28), pelas redes sociais.