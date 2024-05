O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou, na manhã deste domingo (12), uma mensagem de celebração pelo Dia das Mães. Ele dedicou a maior parte do vídeo, de 1 minuto e 17 segundos, a um recado de solidariedade ao Rio Grande do Sul - em especial às mães do Estado, atingido há dias por fortes chuvas que provocaram enchentes.