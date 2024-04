A Associação Paranaense dos Juízes Federais (Apajufe) convocou paralisação nesta terça-feira (16) contra a decisão do ministro Luís Felipe Salomão, corregedor do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que afastou os juízes Gabriela Hardt e Danilo Pereira Júnior e os desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz e Loraci Flores de Lima.