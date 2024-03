O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8 votos a 3 que o governo federal deve realizar uma série de ações para a preservação do meio ambiente na Amazônia. Com a decisão, o atual governo terá um prazo para cumprir metas, por meio da quinta fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm). Até 2027, o desmatamento deverá ser reduzido em 80%, e zerado até 2030.