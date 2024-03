O governador Eduardo Leite descartou, nesta quarta-feira (27), utilizar a federalização do Banrisul como forma de abater a dívida com a União. A possibilidade de entregar estatais para reduzir os juros do passivo foi aberta na terça-feira (26), quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou proposta de renegociação da dívida dos Estados.