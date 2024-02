Cinco dias depois de criticar Israel, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o país do Oriente Médio. Desta vez a declaração foi dada durante evento do programa "Seleção Petrobras Cultural – Novos Eixos", no Museu de Arte Moderna do Rio. A fala também foi publicada no X (antigo Twitter), na noite desta sexta-feira.