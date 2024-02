O brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, que comandou a Aeronáutica durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, além de sair "ileso" da Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal (PF), também foi às redes sociais criticar "aqueles que julgava amigos". Mesmo apoiando o ex-presidente, Baptista Júnior foi criticado por membros do governo - como o ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto - por não estar alinhado com os planos do Executivo, mesmo após a derrota de Bolsonaro.