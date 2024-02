A Câmara Municipal de Porto Alegre instala nesta quinta-feira (22), em sessão marcada para as 10h, no Plenário Otávio Rocha, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a atuação da concessionária CEEE Equatorial. A instalação do colegiado vinha sendo articulada desde a segunda quinzena de janeiro, após a tempestade que ocasionou danos na Capital e evidenciou a dificuldade da empresa em restabelecer o fornecimento de energia aos consumidores atingidos.