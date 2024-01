Em coletiva de imprensa antes do evento Democracia Inabalada, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto Barroso, mostrou obras que foram depredadas pelos vândalos no 8 de Janeiro e que foram restauradas. Na oportunidade, ele convidou os presentes a adentrar o plenário do Supremo, onde foi exibido um documentário da TV Justiça sobre os atos antidemocráticos que ocorreram há exatamente um ano.