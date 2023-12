O novo presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, considera que o partido cometeu um "erro grosseiro" ao não lançar candidato à Presidência da República no ano passado. Em entrevista ao programa Papo com Editor, do Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, um dia depois de ter sido eleito pelo partido, ele disse que a sigla precisa ter candidatos a prefeito em 2024 nas principais cidades do país e definir desde agora uma estratégia para as eleições de 2026.