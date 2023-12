A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público referente ao caso de uma suposta agressão envolvendo o deputado estadual Leonel Radde (PT). A ex-companheira dele, Giane Alves Santos, tornou-se ré por extorsão e denunciação caluniosa. Em abril, ela registrou boletim de ocorrência por agressão, obtendo medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha. Eles tiveram um relacionamento de dois anos e meio. Em julho, após investigação, a Corregedoria da Polícia Civil sugeriu o arquivamento e indiciou Giane Alves Santos por extorsão e denunciação caluniosa. A denúncia do Ministério Público foi aceita no dia 23 de novembro. O processo tramita em segredo de Justiça. Radde também ajuizou ação por difamação.